Більше нікуди не поїхав: дрон ЗСУ вдало підбив російський танк Т-72Б3 (відео)

Пошкоджена машина окупантів зберегла можливість стріляти, але вже не змогла зрушити з місця після влучання кумулятивного снаряда.

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Українські військові вивели з ладу російський танк Т-72Б3 за допомогою безпілотника. Відео атаки опублікувала у Facebook організація "Сталеві шершні", яка виробляє боєприпаси та системи скидання для дронів.

Оператор ЗСУ, керуючи БПЛА із серії DJI Mavic, помітив на передовий російський танк, який вів вогонь по українських позиціях. Він скинув із висоти 40-мм кумулятивний боєприпас вагою 270 г і уразив ціль. Як зазначили "Сталеві шершні", таким снарядом складно пробити танк, проте цього разу захисники України досягли успіху.

"Незважаючи на те, що танк зробив ще один постріл, хлопці кажуть, що він уже нікуди не поїхав та залишився стояти", — поділилися виробники. У коментарях припустили, що кумулятивний снаряд потрапив у систему охолодження двигуна, через що він більше не зміг зрушити з місця.

Раніше "Сталеві шершні" розробили новий боєприпас для українських бойових дронів. Бомбу діаметром 63-мм начинили 800 грамами вибухівки та металевими кульками для більш ефективного ураження живої сили.

Під час випробувань "Сталеві шершні" показали нову тактику бомбардування за допомогою дронів. БПЛА спочатку зависає над ціллю, а потім швидко опускається донизу, скидаючи боєприпас під час пікірування. Так, швидкість польоту снаряда збільшується, а разом із нею і точність.

У квітні Десантно-штурмові війська ЗСУ показали, як підірвали російський танк разом із боєкомплектом. Оператору вдалося закинути гранату прямо в люк бойової машини окупанта, яка застрягла в окопі.