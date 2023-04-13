В Україні розробили боєприпас для FPV-дронів: як він виглядає (фото, відео)

За словами розробників боєприпасу, його вже почали тестувати на полігоні за умов, наближених до бойових.

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В Україні розробили боєприпас під FPV дрони. Інформація про це з'явилася у Телеграм-каналі "Сталеві Шершні", що належить волонтерам, які займаються виробництвом дронів-камікадзе.

"Трохи роздали хлопцям для бойових випробувань. Чекаємо на зворотний зв'язок", — розповіли розробники.

Станом зараз військові вже почали випробовувати новий боєприпас на полігоні.

"Для завдання ударів за допомогою нових шрапнельних боєприпасів оператори БПЛА будуть використовувати тактику пікірування", — уточнили розробники боєприпасу.

Боєприпас для FPV-дронів: що про нього відомо

Новий боєприпас має механічний носовий наколювач. Діаметр корпусу-63 мм і вага повністю у зібраному вигляді становить 800 г.

Боєприпас для FPV-дронів був розроблений в Україні

Це шрапнельний боєприпас, призначений для ліквідації живої сили супротивника. Усередині нього знаходяться маленькі кульки, які виконують роль елементів для поразки противника.

Металеві кульки всередині нового боєприпасу

Нагадаємо, наприкінці березня ми інформували про те, що в США розробили для ЗСУ спеціальні карти. Загалом у колоді буде 52 карти. Серед них — танки, бронетехніка, гаубиці, вантажівки та інша військова техніка.

Крім того, у січні 2023 року стало відомо про те, що українці розробили супер павербанки для військових. Стартапери з Рівненської області вважають, що зробили гідну альтернативу закордонним зарядним станціям за ціною вдвічі нижчою.