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В Україні розробили боєприпас для FPV-дронів: як він виглядає (фото, відео)

FPV-дрон, бпла
Українці розробили боєприпаси для FPV-дрону

За словами розробників боєприпасу, його вже почали тестувати на полігоні за умов, наближених до бойових.

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В Україні розробили боєприпас під FPV дрони. Інформація про це з'явилася у Телеграм-каналі "Сталеві Шершні", що належить волонтерам, які займаються виробництвом дронів-камікадзе.

"Трохи роздали хлопцям для бойових випробувань. Чекаємо на зворотний зв'язок", — розповіли розробники.

Станом зараз військові вже почали випробовувати новий боєприпас на полігоні.

"Для завдання ударів за допомогою нових шрапнельних боєприпасів оператори БПЛА будуть використовувати тактику пікірування", — уточнили розробники боєприпасу.

Боєприпас для FPV-дронів: що про нього відомо

Новий боєприпас має механічний носовий наколювач. Діаметр корпусу-63 мм і вага повністю у зібраному вигляді становить 800 г.

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Боєприпас для FPV-дронів був розроблений в Україні

Це шрапнельний боєприпас, призначений для ліквідації живої сили супротивника. Усередині нього знаходяться маленькі кульки, які виконують роль елементів для поразки противника.

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Металеві кульки всередині нового боєприпасу

Нагадаємо, наприкінці березня ми інформували про те, що в США розробили для ЗСУ спеціальні карти. Загалом у колоді буде 52 карти. Серед них — танки, бронетехніка, гаубиці, вантажівки та інша військова техніка.

Крім того, у січні 2023 року стало відомо про те, що українці розробили супер павербанки для військових. Стартапери з Рівненської області вважають, що зробили гідну альтернативу закордонним зарядним станціям за ціною вдвічі нижчою.