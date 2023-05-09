Побег продолжается: оккупанты активно вывозят свою документацию из Энергодара, — мэр

По мнению мэра города, оккупационные власти начали вывозить свою документацию из города в преддверии возможного контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Во временно оккупированном Энергодаре, Запорожская область, на фоне объявленной властями РФ "эвакуации" российские захватчики начали активно вывозить документацию и дорогостоящую технику из города. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии "Радио Свобода".

Орлов отметил, что в городе происходит определенный ажиотаж и активизация со стороны армии РФ.

Энергодар/Deep State map

"Повывозили оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они разместили в помещении ЦНАПа. Не работает интернет стационарный, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки. Ажиотаж по определенным категориям продуктов и средств первой необходимости. АЗС и банкоматы также пустые", — отметил градоначальник.

Орлов также сообщил, что оккупационные власти начали вывозить свою документацию из города несколько дней назад в преддверии возможного контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что в вечерней сводке от 8 мая Генштаб ВСУ сообщил, что деятельность оккупационных районной и городской администраций в Скадовске Херсонской области прекращена, поскольку захватчики в спешке вывозят документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений.

Кроме того, 8 мая представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российские захватчики, опасаясь контрнаступления ВСУ, уже несколько месяцев обустраивают оборонительные сооружения на юге, а гражданские россияне пытаются выехать на континентальную часть России.