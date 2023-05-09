"Силовые игры Путина": Шольц призвал Европу не обращать внимание на парад в Москве

Немецкий канцлер Олаф Шольц вспомнил российский военный парад ко Дню победы во время выступления в Европейском парламенте. Он призвал чиновников оставить страх и поддерживать Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал парад в Москве. Об этом известно из материала Reuters, опубликованного 9 мая.

Шольц отметил, что Европейский Союз не должен пугаться демонстрации военной силы страны-агрессорки ее президентом Владимиром Путиным.

"В 2200 километрах к северо-востоку отсюда Путин сегодня демонстрирует своих солдат, танки и ракеты", – сказал он во время речи в Европейском парламенте во французском Страсбурге.

Немецкий канцлер призвал европейцев и дальше поддерживать украинцев, несмотря на "игры" Кремля.

"Нас не должны пугать такие силовые игры! Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины — столько, сколько это потребуется", — заявил Шольц.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с речью на Красной площади 9 мая. Он заявил, что страна-агрессорка "дала отпор международному терроризму" и гордится захватчиками. "Западные глобалистские элиты", по его мнению, провоцируют конфликты и перевороты.

Также 9 мая секретарь СНБО Алексей Данилов написал, что Владимир Путин на параде победы должен встречать погибших российских оккупантов. По его мнению, в этом сосредоточена единственная "правда", которую должны понять граждане РФ.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила о риске ракетных обстрелов 9-10 мая и призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.