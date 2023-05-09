"Родные люди": коллаборант Сальдо обратился к ВСУ на украинском в День победы (видео)

Глава оккупационной администрации Херсонской области считает, что украинских защитников насильно бросили на фронт используя угрозы. В качестве альтернативы он предложил американцам самим воевать своим же оружием.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо 9 мая обратился к украинским военным, призвав "одуматься". Свой ролик с заявлением он опубликовал в официальном Telegram-канале.

Примечательно, что речь он произносил на украинском языке, чтобы все граждане Украины, которые будут это смотреть, смогли понять его посыл. Владимир Сальдо считает, что украинских военных "держат за лохов" и якобы рассказывают о том, кто враг, а кто нет.

"Мы — не враги вам. Поймите — мы с вами большей частью родные люди. Было время, когда мы, может, и спорили, но сейчас нужно забыть споры и вспомнить, что наши отцы и деды были уроженцами одной общей Родины", — говорится в сообщении.

Также глава оккупационной администрации Херсонской области отметил, что граждан Украины сильно запугала власть и насильно отправляет на войну. Американцев, которые по его мнению и развязали войну, коллаборант призвал приехать и воевать своим оружием самостоятельно.

"На Западе уже откровенно говорят, что Минские договоренности были обманом. Вместо того чтобы урегулировать конфликт, Запад девять лет готовил вас к этому конфликту, который привел к людским жертвам и разрушениям городов. Это издевательство нацистского режима, которому безразлично, что с вами будет", — продолжил Владимир Сальдо.

Украинская сторона на момент публикации материала никак не прокомментировала обращение коллаборанта.

А вот в Высшем антикоррупционном суде в этот день конфисковали активы Владимира Сальдо, который возглавляет оккупационную администрацию в Херсонской области. А именно:

5 земельных участков в Херсоне;

4 нежилых помещения в Херсоне и Крыму;

2 дома в Херсоне;

3 квартиры в Крыму, Одессе и Херсоне;

автомобиль Volvo 2020 года выпуска;

99,86% акций ЧАО "КАШТАН", зарегистрированное в Коростышевском районе Житомирской области.

30% акций ЧАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС" — транспортной компании, зарегистрированной в Херсоне.

Напомним, 27 апреля СМИ писали, что коллаборант Сальдо открыл фирму в Британии вместе с братом киевского прокурора Василия Смитюха.