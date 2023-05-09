"ВСУ рвут фланги": оккупанты бросили участок фронта под Бахмутом, — Пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что 72-ая бригада ВС РФ оставила участок фронта южнее Бахмута в 3 кв. километра, который пришлось прикрывать его бойцами "кое-как".

Подразделения 72-ой бригады Вооруженных сил РФ оставили позиции южнее Бахмута на участке фронта шириной 2 км и глубиной в 500 м. Таким образом образовалась дыра в 3 кв. км, которую попытались закрыть наемники из ЧВК "Вагнер". Об этом 9 мая рассказал российский бизнесмен и основатель группировки Евгений Пригожин.

По его словам, в настоящий момент участок фронта, где российские войска оставили позиции, был "кое-как" заблокирован "вагнеровцами".

"Сегодня делается абсолютно все, чтобы фронт посыпался. Сегодня одно из подразделений Министерства обороны бежало с одного из наших флангов, бросив позиции. Сбежали все и оголили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как", — сказал Пригожин.

Чуть позже Пригожин пообщался с личным составом и снова сказал, что подразделения ВС РФ "драпанули" на флангах и оставили участок как минимум в 3 кв км.

"То, что мы на протяжении нескольких месяцев держали и не давали никому, у них за один день получилось все оставить", — ответил один из наемников.

Напомним, куратор группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что для его бойцов в настоящий момент главный враг не ВСУ, а российские бюрократы. Он рассказал о том, что президент Владимир Путин распорядился решить вопрос с боеприпасами, однако военные чиновники еще ничего не сделали.

Также Пригожин опубликовал видео, где рассказал об ответе из Министерства обороны РФ по вопросу "снарядного голода". По его словам, в документе сказано, что ЧВК "Вагнер" получит в 10 раз меньше запрашиваемых снарядов, а в случае оставления позиций действия группировки будет расценены, как предательство.