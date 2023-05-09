"Буду побеждать дальше": пропагандист Прилепин вышел на связь из больничной палаты (видео)
По словам медиков, пропагандист выздоравливает, его жизни ничего не угрожает.
Российский пропагандист Захар Прилепин вышел на связь из больничной койки, судя по его словам — идет на поправку. Видеоролик с ним выложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Еще раз благодарю всю команду!", — такой текст от губернатора Никитина сопровождает видео с Прилепиным.
Сам же Прилепин собрался "побеждать и работать дальше", и конечно, не забыл поздравить воинственных российских зрителей с Днем победы.
Напомним, Захар Прилепин рассказал, что во время взрыва он находился за рулем, а на пассажирское сиденье пересел погибший "вагнеровец" Александр Шубин.
Покушение на пропагандиста произошло 6 мая в районе Нижнего Новгорода в России. Взрывное устройство было заложено под днище машины во время остановки у кафе.
7 мая росСМИ написали о том, что Захар Прилепин вышел из медикаментозной комы. Он пришел в сознание утром 7 мая после того, как медики были вынуждены его перевести в медикаментозный сон.