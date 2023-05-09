Лишь один человек несет ответственность: премьер Британии назвал виновника войны в Украине

Глава правительства Британии Риши Сунак заверил, что его страна продолжит поддерживать украинский народ, который переносит ужасные страдания из-за преступлений президента России.

Во вторник, 9 мая премьер-министр Британии Риши Сунак ответил на выступление Владимира Путина во время проведения военного парада в Москве. Сунак назвал Путина единственным, кто несет ответственность за начало полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает издание The Telegraph.

"Есть только один человек, который несет ответственность за незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину, и это президент Путин. Преступления, которые совершаются, ужасны", — заявил глава британского правительства.

Риши Сунак отметил, что он и его народ считают верным решением продолжать поддерживать народ Украины в противостоянии со страной-агрессором.

"Страдания, которые испытывает украинский народ, ужасны. Вот почему правильно, что мы остаемся непоколебимыми в поддержке народа Украины, чтобы противостоять этой агрессии. Это то, что я и Соединенное Королевство будем продолжать делать", — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что в ряде граничащих с фронтом городов России были отменены празднования в честь Дня победы, в связи с соображениями безопасности.

Также напомним, 9 мая 2023 года в Москве был проведен военный парад, посвященный Дню победы, на котором президент России Владимир Путин принимал в качестве гостей президентов Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.