Есть две причины: в Воздушных силах объяснили, почему украинская ПВО не может сбивать ракеты РФ
По словам спикера ВС Юрия Игната, линия украинского фронта составляет сейчас около 2,5 тысяч километров. Украине необходимо гораздо большее количество систем ПВО, чтобы позволить охватить эти расстояния.
Во вторник, 9 мая, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат озвучил две ключевые причины, по которым украинским защитникам очень сложно мгновенно перехватывать российские ракеты и беспилотники. Об этом сообщает 24 канал.
По словам Юрия Игната украинскому ПВО сложно перехватывать направленные из России ракеты, потому что линия фронта сейчас чрезвычайно велика.
Он подчеркнул, что на 9 мая линия фронта составляет около 2,5 тысячи километров, что не позволяет Украине, с ее ограниченными ресурсами, перекрыть все эти расстояния.
Второй причиной полковник ВС ВСУ указал необходимость постоянного перемещения систем ПВО, чтобы российские оккупанты не узнали об их расположении.
Игнат отметил, что опасность в нынешнее время можно ожидать не только со стороны РФ, но и со стороны Беларуси, поскольку северный сосед Украины уже показал вооруженную агрессию на момент начала полномасштабного вторжения.
Спикер Воздушных сил упомянул, что Украина подвергалась атакам также и со стороны непризнанного Приднестровья и Молдовы, в связи с чем того, чтобы покрыть все воздушное пространство страны, необходимо гораздо большее количество систем ПВО, которыми Украина пока не располагает.
"Дальше есть территория северных областей, с Россией — это Черниговская, Сумская, Харьковская области; далее линия боевого столкновения на Востоке, побережье Черного моря и Приднестровья. Атаки могут происходить, и они происходят по разным направлениям", — отметил полковник.
Игнат отметил, что на данный момент все имеющиеся системы ПВО расположены таким образом, чтобы охватывать локально крупные города Украины и важные государственные учреждения.
Напомним, вчера, 8 мая, полковник Юрий Игнат рассказал, что российские летчики не решаются близко подлетать к линии боевого соприкосновения и пытаются наносить дистанционные удары, применяя управляемые авиабомбы, что затрудняет работу украинских средств ПВО.
Также Игнат на днях рассказал, что после того, как вся обещанная техника от международных партнеров будет в Украине, наша страна будет иметь одну из лучших систем противовоздушной обороны в мире.