"Достойно книги рекордов Гиннеса": Данилов высмеял парад на 9 мая в Москве
Секретарь СНБО Украины отметил, что организованное событие является парадом трусости и страха.
В Москве 9 мая состоялся традиционный военный парад, посвященный празднованию Дня Победы. Он стал самым коротким за последние 80 лет. Об этом сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Россия подала заявку в "Книгу рекордов Гиннеса" о самом коротком военном параде. Мероприятие "победобесия" на "Красной площади" на Москве длилось примерно 40 минут и стало самым коротким с 1941 года", — написал он.
Данилов отметил, что организованное событие является парадом трусости и страха.
"Страх — главная причина, которая заставила кремлевскую стаю как можно скорее бежать назад в бункерную нору. Страх — это пожизненный украинский подарок Путину и его группировке", — добавил секретарь СНБО.
Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 9 мая описал идеальный парад для Путина. Он должен встречать мертвых захватчиков, которые бесславно погибли в Украине.
9 мая глава экспертной группы по внутренним коммуникациям Минобороны Украины Василий Павлов заметил на параде в Москве танк Т-34, который привезли из Лаоса.
Воздушную часть парада в Москве пришлось отменить. По Красной площади проехал лишь один музейный танк времен Второй мировой Т-34, современные БМП и несколько комплексов "Искандер", способных нести тактическое ядерное оружие.
Кроме старого танка россияне показали шесть зенитных ракетных комплексов С-400.