Ядерные угрозы от РФ: в США не видят причин для паники на фоне риторики Кремля

Чиновник из Пентагона подтвердил, что после агрессивных высказываний со стороны российских политиков, США постоянно держит руку на пульсе относительно перемещения и развертывания ядерного арсенала РФ.

Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне заявляют, что не видят изменений в позиции российских ядерных сил после недавнего "бряцания России оружием". Об этом 9 мая сообщает издание CNN со ссылкой на представителя в Пентагоне.

По словам представителя военной администрации США, официальные лица в Америке пока не изменили свою позицию относительно ядерной угрозы со стороны РФ.

"У нас нет никаких указаний на изменение позиции стратегических сил России, и мы продолжаем следить за ситуацией. В настоящее время мы не видим ничего, что оправдывало бы изменение нашей собственной позиции стратегических сил", — заявил собеседник издания.

Ядерные угрозы со стороны России

Журналисты издания отмечают, что после агрессивных высказываний политических лидеров и пропагандистов в России о возможности применения ядерного оружия в войне с Украиной, США и страны-союзники регулярно отслеживают российский ядерный арсенал на предмет признаков перемещения или подготовки к развертыванию.

Ранее, в начале апреля один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев требовал ударить ядерным оружием по "центрам принятия решений" в Украине до планируемого контрнаступления ВСУ.

В конце апреля намеки на возможность применения ядерного оружия озвучил также заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который намекнул "противникам", в том числе и со стороны НАТО, что у России "не дрогнет рука", чтобы его применить.

Напомним, в начале мая, министр обороны Украины Алексей Резников высказал свои сомнения относительно способностей ядерного оружия РФ. По его словам, большинство боеголовок, которые которые Украина отдала РФ, были непригодны еще в 1997 году.