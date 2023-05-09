"Ждут голливудской операции ВСУ": контрнаступление может не стать решающим, — МИД Британии

По словам главы британского МИД Джеймса Клеверли, западные страны должны проявить решимость в поддержке Украины, независимо от прогресса контрнаступления и возможных будущих "эскалационных" заявлений из Кремля.

Украинское контрнаступление может и не оказаться решающим. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, попытавшись развеять ожидания общественности от операции ВСУ в стиле голливудского фильма. Об этом сообщает The Guardian.

Во время визита в Вашингтон во вторник, 9 мая, британский дипломат заявил, что Украине нужно больше поддержки, но также отметил, что от украинских военных, показавших высокую эффективность, возможно, не стоит ждать быстрого решительного прорыва.

"Они показали себя очень, очень эффективными защитниками своей страны, но мы должны признать, что простого, быстрого и решительного прорыва может и не быть", — сказал Клеверли, выступая перед представителями Атлантического совета.

Он все же надеется на удачные действия ВСУ, потому что всякий раз, когда он наблюдал за тем, что делают украинские военные, это превосходило любые ожидания.

"Но нужно быть реалистами. Это реальный мир, в котором нет чего-то подобного голливудским фильмам", — сказал министр.

Клеверли также призвал западные страны к решимости продолжать делать правильное дело, независимо от прогресса наступления и возможных будущих "эскалационных" заявлений российского президента Владимира Путина.

На повестке вопрос громадной важности, отметил Клеверли.

Си Цзиньпин может повлиять на Путина

Он также ждет помощи со стороны Китая.

"Не думаю, что в этом отношении мы должны быть некой "собакой на сене". Мы знаем, что Си обладает значительным влиянием на Владимира Путина.

По его словам Си Цзиньпин, мог бы использовать это влияние в поддержку своих публичных заявлений о приверженности территориальной целостности, суверенитету и неприменению ядерных вооружений.

Напомним, что в США не видят причин для паники на фоне ядерной риторики со стороны Кремля.

Также сообщалось, что Пекин хочет "не подливать масла в огонь" и в то же время не "смотреть на огонь с другого берега".