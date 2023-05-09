"Не подливать масла в огонь": Китай хочет сохранить отношения и с Украиной, и РФ

По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, Пекин может сыграть решающую роль в войне в достижении мирного соглашения по Украине как постоянный член Совбеза ООН.

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Пекин продолжить поддерживать контакт с обеими сторонами войны в Украине, такое заявление сделал глава китайского МИДа Цинь Ган, передает Sky News.

Ранее в понедельник, 9 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной конференции с представителями Китая заявила, что Пекин может сыграть решающую роль в войне в достижении мирного соглашения по Украине как постоянный член Совета Безопасности ООН.

Цинь Ган, в свою очередь, заявил, что "Китай не будет ни смотреть на огонь с другого берега, ни подливать масла", поскольку власти КНР хотят сохранить контакт и с Украиной, и с РФ.

В феврале представители КНР призвали к мирным переговорам по Украине.

Китайские дипломаты призвали стороны "не раздувать пламя и не нагнетать напряженность" в надежде, что война в Украине не будет разрастаться и выходить из-под контроля.

В КНР также обнародовали мирный план по Украине из 12 пунктов.

Но такое предложение было названо пиар-попыткой, поскольку годом ранее в Пекине заверяли о "безграничной дружбе" с Москвой.

Напомним, что в Китае задались идеей создания "невидимых" дронов, которые бы не доставались врагу.

9 мая украинские защитники рассказали о штурмах российских войск в Марьинке. Артиллерия – пехота – артиллерия, – именно такой тактики, по словам бойцов ВСУ, придерживаются россияне.

Также сообщалось, что, по мнению главы немецкого правительства Олафа Шольца, Евросоюз должен уменьшить влияние Китая, активно работая с глобальным югом: странами Африки, Азии и Южной Америки.