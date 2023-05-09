Артиллерия – пехота – артиллерия: бойцы ВСУ о штурмах российских войск в Марьинке (фото)
Бойцы ВСУ говорят, что российские войска стали меньше использовать авиацию, потому что несколько бортов были сбиты в районе города. Однако их тактика не изменилась — небольшие группы пытаются штурмовать населенный пункт.
Украинские военные держат больше года оборону Марьинки. Российские оккупанты полностью уничтожили небольшой городок, но до сих пор не смогли его захватить. О ходе обороны населённого пункта рассказали в "АрмияInform".
Райцентр за год практически уничтожен. Сейчас кадры из города больше похожи на апокалипсис из фильмов. В издании утверждают, что частный сектор уничтожен до фундамента. Парки выжжены огнем авиации и артиллерии русских войск. Главный сержант десантно-штурмовой роты с позывным "Тарик" говорит, что нужно постоянно быть готовым к любым ситуациям. Надо всегда быть готовым к близкому контактному бою.
По словам "Тарика", тактика окупантов неизменна — атаки небольшими группами с разных сторон.
"Сначала работает их арта, потом лезет пехота. Когда получают ответ, отползают. Снова бьет арта по нашим позициям. Мы держимся. Применяем свои методы противодействия. Устраиваем разнообразные ловушки, в которые они очень часто попадают", — объясняет главный сержант.
В ходе пребывания журналистов на позициях бойцов по рациям прошла информация об авиации ПКС РФ. Вскоре оккупанты нанесли удар по позициям ВСУ неуправляемыми ракетами с Су-25. По словам "Тарика", в последнее время вражеская авиация не близится близко, так как недавно военные смогли сбить несколько самолетов.
Одну из позиций на господствующей высоте часто ВС РФ пытаются штурмовать. Однажды танковый штурм был остановлен в 100 метрах от позиций. "Тарик" говорит, что иногда захватчики пытаются бросать в бой малые группы с бронетехникой.
Обычно это пара БМП или танк и БМП. Рассчитывают на внезапность и неожиданность нападения. На большой скорости заскакивают в населенный пункт и начинают разбирать наши позиции или огневую точку. После 10–15 минут огневого воздействия пытаются быстро убежать. Конечно, мы не даем им Наши противотанкисты делают московитов "хорошими". Недавно сожгли их "беху" вместе с десантом", — рассказал "Тарик".
Другой боец с позывным "Позитив" говорит, что они оптимистично настроены и будут держаться в Марьинке до конца.
Напомним, 2 мая в ВСУ заявили, что удалось отбить штурм кафиров под Авдеевкой и Марьинкой и уничтожили целую роту врага.
20 апреля в СМИ показали поражение дроном российского танка под Марьинкой. Из-за "мангала" на крыше машина осталась невредимой.