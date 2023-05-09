Артилерія – піхота – артилерія: бійці ЗСУ про штурми російських військ у Марʼїнці (фото)

Бійці ЗСУ кажуть, що російські війська стали менше використовувати авіацію, бо декілька бортів збили в районі міста. Однак тактика їхня не змінилася — невеликі групи пробують штурмувати населений пункт.

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Українські військові тримають понад рік оборону Марʼїнки. Російські окупанти вщент знищили невеличке містечко, але досі не змогли його захопити. Про хід оборони населеного пункту розповіли в "АрміяInform".

Райцентр за рік фактично знищений. Нині кадри з міста більше схожі на апокаліпсис з фільмів. У виданні стверджують, що приватний сектор знищено до фундаменту. Парки випалені вогнем авіації та артилерії російських військ. Головний сержант десантно-штурмової роти з позивним "Тарік" каже, що требу постійно бути готовим до будь-яких ситуацій. Треба завжди бути готовим до близького контактного бою.

Бійці ЗСУ налаштовані до кінця триматися в Марʼїнці Фото: АрміяInform

За словами "Таріка", тактика окупантів незмінна — атаки невеликими групами з різних сторін.

"Спочатку працює їхня арта, потім лізе піхота. Коли отримують відповідь, відповзають. Знову б’є арта по наших позиціях. Ми тримаємося. Застосовуємо свої методи протидії. Влаштовуємо різноманітні пастки, в які вони дуже часто потрапляють", — пояснює головний сержант.

Під час перебування журналістів на позиціях бійців по раціях пройшла інформація про авіацію ПКС РФ. Невдовзі окупанти завдали удар по позиціях ЗСУ некерованими ракетами з Су-25. За словами "Таріка", останнім часом ворожа авіація не наближається близько, бо нещодавно військові змогли збити кілька літаків.

Окупати знищили Марʼїнку Фото: АрміяInform

Одну з позицій на панівній висоті часто ЗС РФ намагаються штурмувати. Одного разу танковий штурм зупинили в 100 метрах від позицій. "Тарік" каже, що часом загарбники пробують кидати в бій малі групи з бронетехнікою.

"Зазвичай це пара БМП або танк і БМП. Розраховують на раптовість і несподіваність нападу. На великій швидкості заскакують у населений пункт і починають розбирати наші позиції або вогневу точку. Після 10–15 хвилин вогневого впливу намагаються швидко втекти. Звісно, ми не даємо їм цього зробити. Наші протитанкісти роблять московитів "хорошими". Нещодавно спалили їх "беху" разом з десантом", — розказав "Тарік".

Фото: АрміяInform

Інший боєць з позивним "Позитив" каже, що вони оптимістично налаштовані й будуть триматись у Марʼїнці до кінця.

Нагадаємо, 2 травня в ЗСУ заявили, що вдалося відбити штурм окупантів під Авдіївкою та Марʼїнкою і знищили цілу роту ворога.

20 квітня в ЗМІ показали ураження дроном російського танку під Марʼїнкою. Через "мангал" на даху машина залишилась неушкоджена.