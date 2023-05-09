Украина получила все необходимое для освобождения своих территорий, — Блинкен

По подсчетам Госсекретаря США, Украина располагает достаточным ресурсом для контрнаступления, включая оружие и подготовленных бойцов.

У Украины есть все необходимое оружие и ресурсы, чтобы освободить свои территории в ходе контрнаступления. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместного брифинга с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клэверли 9 мая.

Он подчеркнул, что это его собственная оценка.

"По моим собственным подсчетам, у них (ВСУ, — ред.) есть все необходимое для того, чтобы продолжать успешно отвоевывать территории, захваченные Россией за последние 14 месяцев", — сказал Блинкен.

Госсекретарь США акцентировал на том, что речь идет кроме вооружения и о качественной подготовке военных, что дает гарантию качественного использования орудий.

"Это гарантия того, что украинцы смогут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы у них были правильные планы, опять же, для того, чтобы добиться успеха", — добавил он.

9 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что высшее военное командование ВСУ изучает несколько возможных вариантов контрнаступления Сил обороны Украины.

Также, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские защитники ведут тщательную подготовку к будущему контрнаступлению и собираются его начать в тот момент, когда наступит "подходящее время" для этого. Это поможет бойцам заполучить колоссальный успех.

Напомним, 9 мая украинцы в оккупации рассказали, как россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ. Местные рассказывают, что в Запорожской области россияне все еще занимают занятые позиции и нет признака вывода войск