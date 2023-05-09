"Должны продемонстрировать успех": Шмыгаль рассказал, когда начнется контрнаступление

Украинские защитники, как отметил премьер-министр, тщательно ведут подготовку к масштабной операции. Решение об ее начале своевременно примет военное и политическое руководство страны.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился новыми подробностями касаемо будущего контрнаступления ВСУ и назвал условия для его начала. Об этом глава правительства рассказал в интервью изданию Sky News 9 мая.

По его словам украинские защитники ведут тщательную подготовку к будущему контрнаступлению и собираются его начать в тот момент, когда наступит "подходящее время" для этого. Это поможет бойцам заполучить колоссальный успех.

"Мы начнем (контрнаступление ВСУ, — ред.) когда будет подходящее время, когда оно будет полностью готово. Мы начнем контрнаступление немедленно, когда наше военное и политическое руководство примет решение", — говорится в сообщении.

Отдельно премьер-министр Украины подчеркнул, что Вооруженные силы Украины понимают, что это крайне важная операция, от которой зависит будущее не только нашей страны, но и всего мира. Поэтому подходят к этому вопросу ответственно.

"Мы понимаем, что мы должны продемонстрировать успех в этой операции нашему обществу, нашим партнерам, всему миру и нашему врагу", — добавил Денис Шмыгаль.

На эту тему накануне высказался и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению это не будет одной битвой, которая пройдет за несколько дней и определит дальнейший ход войны. Это комплекс мер, подготовка к которым ведется много месяцев и от успехов которой зависит будущее нашего мира.

Отдельно Михаил Подоляк отметил, что не нужно относиться к будущей масштабной операции как к голливудскому фильму.

Напомним, 9 мая украинцы в оккупации рассказали, как россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ. Местные рассказывают, что в Запорожской области россияне все еще занимают занятые позиции и нет признака вывода войск. Оккупанты продолжают расширять оборонительные укрепления.