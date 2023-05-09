"Маємо продемонструвати успіх": Шмигаль розповів, коли почнеться контрнаступ

Українські захисники, як наголосив прем'єр-міністр, ретельно ведуть підготовку до масштабної операції. Рішення про її початок своєчасно ухвалить військове та політичне керівництво країни.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поділився новими подробицями щодо майбутнього контрнаступу ЗСУ та назвав умови для його початку. Про це глава уряду розповів в інтерв'ю Sky News 9 травня.

За його словами, українські захисники ведуть ретельну підготовку до майбутнього контрнаступу і збираються його розпочати в той момент, коли настане "відповідний час" для цього. Це допоможе бійцям здобути колосальний успіх.

"Ми почнемо (контрнаступ ЗСУ, — ред.) коли буде слушний час, коли він буде повністю готовий. Ми почнемо контрнаступ негайно, коли наше військове та політичне керівництво ухвалить рішення", — йдеться у повідомленні.

Окремо прем'єр-міністр України наголосив, що Збройні сили України розуміють, що це вкрай важлива операція, від якої залежить майбутнє не лише нашої країни, а й усього світу. Тому підходять до цього питання відповідально.

"Ми розуміємо, що ми повинні продемонструвати успіх у цій операції нашому суспільству, нашим партнерам, усьому світу та нашому ворогові", — додав Денис Шмигаль.

На цю тему висловився напередодні і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. На його думку, це не буде однією битвою, яка пройде за кілька днів і визначить подальший хід війни. Це комплекс заходів, підготовка до яких ведеться багато місяців та від успіхів якої залежить майбутнє нашого світу.

Окремо Михайло Подоляк зазначив, що не потрібно ставитись до майбутньої масштабної операції як до голлівудського фільму.

Нагадаємо, 9 травня українці в окупації розповіли, як росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ. Місцеві розповідають, що у Запорізькій області росіяни все ще займають зайняті позиції та немає ознак виведення військ. Окупанти продовжують розширювати оборонні укріплення.