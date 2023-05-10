Культурный геноцид украинцев: похищение детей является частью более широкой политики, — эксперт

По словам со-лаурета Нобелевской премии мира 2022 года Александры Матвийчук, на временно оккупированных территориях Россия запрещает использование украинского языка, использует искусственно созданную версию истории как государственную идеологию.

На протяжении 9 лет Россия похищает украинских детей, преследует украинцев на оккупированных территориях, проводит внесудебные казни. Об этом рассказала глава киевского Центра гражданских свобод и со-лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Александра Матвийчук, пишет издание Newsweek.

По ее словам, все это делается для того, чтобы изменить идентичность украинцев.

"Если вы хотите уничтожить какую-то этническую или национальную группу, нет необходимости убивать всех ее членов. Вам нужно только изменить идентичность группы, и вы достигнете своих целей геноцида", — сказала она.

Также Матвийчук отметила, что на временно оккупированных территориях Россия запрещает использование украинского языка, использует искусственно созданную версию истории как государственную идеологию. Оккупанты уничтожают проукраинскую символику, преследует людей, которые представляют местную украинскую элиту. Москва хочет стереть любой намек на украинскую идентичность.

"Депортация детей и их перевоспитание в русских — это только часть более широкой политики, — объяснила она.

Матвийчук сказала, что искоренение украинской культуры и самобытности уже давно является целью России. По ее словам, люди, которые проживают на оккупированных территориях имеют украинскую идентичность независимо то того, на каком языке они говорят.

"В том, что делают русские, есть логика, даже если это жестокая логика. Если бы они могли, то сделали бы то же самое в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре", — отметила она.

Украинские дети содержатся в лагерях для перевоспитания

В отчете Лабораторией гуманитарных исследований (HRL) Йельской школы общественного здравоохранения, говорится, что более 6000 украинских детей, находящихся в РФ или на оккупированных территориях, содержатся "по крайней мере в 43 учреждениях", простирающихся от Крыма до восточного побережья России и на север до Сибири.

"По меньшей мере 32 (78%) лагеря, выявленных Yale HRL, по-видимому, занимаются систематической работой по перевоспитанию, которая знакомит детей из Украины с ориентированным на Россию академическим, культурным, патриотическим и/или военным образованием", — говорится в отчете.

Напомним, что детский обмудсмен РФ Мария Львова-Белова заявила, что не считает себя военной преступницей. Она еще в сентябре рассказала, что взяла к себе в семью мальчика, вывезенного из оккупированного украинского города. По ее словам, в РФ переместили 2 тысячи детей из украинских социальных учреждений.

Кроме того, сообщалось, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львово-Беловой за незаконное перемещение людей с оккупированных территорий Украины в РФ в ущерб украинским детям.