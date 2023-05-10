Российские элиты увидели, что Байден оказался круче Путина, – политтехнолог

Верхушка Кремля с начала полномасштабной войны надеялась, что Путин разрулит ситуацию, нажмет и договорится с Западом, но их надежды оказались тщетными — Байден переиграл российского президента, считает политтехнолог Михаил Шейтельман.

Украине повезло, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину у власти в США был Джо Байден. У него был колоссальный опыт в политике, благодаря которому он оказался сильнее Путина. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

"Российские элиты понимали, что с войной начались определенные проблемы; все пошло не так, как планировали. Но верили, что Путин круче Байдена. И сможет все разрулить. Но это не работает. Байден оказался круче",– отметил Шейтельман.

По его словам, у Байдена по сравнению с Путиным просто колоссальный опыт в политике, который сейчас многое дает.

"Не в обиду трампистам. Может и Трамп был бы лучше. Но над Байденом часто подсмеивались. А я всегда говорил, что он еще в 1972 был сенатором. Это – год, который представить уже невозможно. Кем тогда был Путин? Он под столом еще ходил. А Байден был на одной из самых высоких государственных должностей",– подчеркнул Шейтельман.

Напомним, что на эстонско-российской границе, 9 мая, на стене Нарвского замка в Эстонии разместили плакат с изображением президента России Владимира Путина с надписью, что он — военный преступник.

Большинство украинцев считают Путина современным Гитлером. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, опубликованные 8 мая.