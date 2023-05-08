Большинство украинцев считают Путина современным Адольфом Гитлером, – соцопрос
Жители всех регионов Украины верят в победу над агрессором, которого сравнивают с нацистским лидером. Украинцы больше доверяют военным, чем политикам, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы".
Большинство украинцев считает президента России Владимира Путина современным нацистским лидером Адольфом Гитлером. Об этом сказано в результатах соцопроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, которые опубликовали 8 мая.
Специалисты задали следующий вопрос: согласны ли вы с утверждением, что Путин — это Гитлер сегодня? Отношение украинцев к российскому президенту было однозначным – 94% респондентов сказали "да".
Украинцы верят в победу над Россией
Согласно данным, 92% опрошенных верят в победу Украины в войне против России. В этом вопросе отсутствуют региональные отличия — жители всех областей ожидают победы над агрессором.
Также около 78% считают, что основную роль в отражении российского наступления сыграли Силы обороны Украины – ВСУ, Нацгвардия, тероборона и добровольцы.
Вторая позиция принадлежит народу Украины (62%). Роль президента и центральных властей Украины в защите Украины в первые месяцы большой войны признали только 24% респондентов.
Опрос проводили с 23 по 30 марта этого года среди 2017 респондентов от 18 лет методом личного интервью во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Россией. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, что 20 февраля этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов называл Путина "близнецом" Гитлера. По его мнению, если танки ВСУ прибудут на Красную площадь в Москве, это будет справедливо.
Мартовский соцопрос российского "Левада-центра" показал падение уровня поддержки большой войны в РФ. Около половины респондентов согласились с идеей мирных переговоров.