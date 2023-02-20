Путин с Гитлером близнецы, а украинские танки будут на Красной площади, — Данилов

Секретарь СНБО напомнил, что Украина не вторгалась в Россию, а именно российские военные пришли на украинские земли и начали убивать детей, стариков, мирных жителей и насиловать женщин.

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Российский президент Владимир Путин является "близнецом" немецкого диктатора Адольфа Гитлера, поэтому если украинские танки будут на Красной площади в Москве, это будет справедливо. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью британскому изданию The Sun.

Данилов заявил, что Россия должна получить достойный ответ на свою агрессию против Украины, иначе через несколько лет она снова вторгнется в другую страну.

"Если мы не дадим им надлежащего ответа, это только вопрос времени, когда они вторгнутся в другую страну", — сказал он.

Кроме того, Данилов заявил, что Владимир Путин войдет в историю как человек, который развалил Россию. Секретарь СНБО уверен, что процесс распада РФ уже начался и его невозможно остановить.

"Путин войдет в историю как человек, разрушивший Россию. Меня больше всего беспокоит в ближайшие 12 месяцев то, что Запад не понимает, что Россия будет раздроблена. Это неизбежно. Это похоже на извержение вулкана. Процесс уже начался, и его нельзя остановить", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, 16 февраля Алексей Данилов заявлял, что именно украинцы стали причиной развала Советского союза и они в итоге развалят нынешнюю Россию.

Кроме того, 17 февраля чешский общественно-политический журнал Reflex поместил на обложку своего последнего выпуска президента Российской Федерации Владимира Путина, одетого в нацистскую форму и позирующего на фоне Эйфелевой башни.