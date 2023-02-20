Путін із Гітлером близнюки, а українські танки будуть на Красній площі, — Данілов

Секретар РНБО нагадав, що Україна не вторгалася в Росію, а саме російські військові прийшли на українські землі та почали вбивати дітей, людей похилого віку, мирних жителів і ґвалтувати жінок.

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Російський президент Володимир Путін є "близнюком" німецького диктатора Адольфа Гітлера, тому якщо українські танки будуть на Красній площі в Москві, це буде справедливо. Таку думку сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю британському виданню The Sun.

Данілов заявив, що Росія має отримати гідну відповідь на свою агресію проти України, інакше через кілька років вона знову вторгнеться в іншу країну.

"Якщо ми не дамо їм належної відповіді, це лише питання часу, коли вони вторгнуться в іншу країну", — сказав він.

Крім того, Данілов заявив, що Володимир Путін увійде в історію як людина, що розвалила Росію. Секретар РНБО впевнений, що процес розпаду РФ уже розпочався, і його неможливо зупинити.

"Путін увійде в історію як людина, яка зруйнувала Росію. Мене найбільше непокоїть у найближчі 12 місяців те, що Захід не розуміє, що Росія буде роздроблена. Це неминуче. Це схоже на виверження вулкана. Процес уже почався, і його не можна зупинити", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 16 лютого Олексій Данілов заявляв, що саме українці спричинили розвал Радянського союзу, і вони в результаті розвалять нинішню Росію.

Крім того, 17 лютого чеський суспільно-політичний журнал Reflex помістив на обкладинку свого останнього випуску президента Російської Федерації Володимира Путіна, який одягнений у нацистську форму та позує на тлі Ейфелевої вежі.