"Ми розвалили Радянський Союз": Україна стане причиною розпаду РФ, — Данілов (відео)

Секретар РНБО нагадав, що у 1989 році під час страйку у Воркуті із 176 шахтарів, які брали в ній участь, 94 були українцями. Пізніше ця подія стала поштовхом для протестів у всьому Союзі.

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За наслідками російсько-української війни Україна стане головною причиною розпаду Російської Федерації. І цьому є історичні передумови, оскільки саме українці – головні "винуватці" розпаду СРСР. Такого висновку в ефірі телемарафону 16 лютого дійшов секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Під час інтерв'ю він припустив, що росіяни погано знають історію, і в цьому контексті нагадав події 1989 року, коли у Воркуті почався масовий страйк шахтарів. За словами Данілова, тоді зі 176 шахтарів, які брали в ньому участь, 94 були українцями, а за деякий час протести почалися і в інших регіонах, після чого почався процес розпаду СРСР.

"Вони дуже погано знають історію. Я можу з упевненістю сказати, що саме українці розвалили Радянський Союз", – заявив секретар РНБО.

Данілов вважає, що щось схоже може статися і зараз, оскільки поразка від України сприятиме демонтажу Росії у тому вигляді, в якому вона сьогодні перебуває.

"Те ж саме відбуватиметься в Росії. Заходу потрібно до цього готуватися. Він вважає, що Росія має залишитися в тих же межах. Це велика помилка. Ми її обов'язково розвалимо, і вона буде демонтована у тому вигляді, в якому вона є на сьогоднішній день. день", – наголосив він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов попередив українців про загрозу завдання ударів з боку РФ 24 лютого. За його словами, противник у ці дні буде робити спроби масованої атаки, проте до цього слід ставитися спокійно, оскільки українські захисники до цього готові.

Також Данілов повідомив, що російські окупанти до 24 лютого спробують захопити прифронтовий Бахмут Донецької області. За його словами, противник сконцентрував на території в районі Бахмута величезну кількість військової техніки і живої сили.