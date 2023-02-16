"Мы развалили Советский Союз": Украина станет причиной распада РФ, — Данилов (видео)

Секретарь СНБО напомнил, что в 1989 году во время забастовки в Воркуте из 176 шахтеров, принимавших в ней участие, 94 были украинцами. Позже это событие стало толчком для протестов по всему Союзу.

Related video

По результатам российско-украинской войны Украина станет главной причиной распада Российской Федерации. И этому есть исторические предпосылки, поскольку именно украинцы — главные "виновники" развала СССР. К такому выводу в эфире телемарафона 16 февраля пришел секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В ходе интервью он предположил, что россияне плохо знают историю и в этом контексте напомнил события 1989 года, когда в Воркуте началась массовая забастовка шахтеров. По словам Данилова, тогда из 176 шахтеров, принимавших в ней участие, 94 были украинцами, а спустя некоторое время протесты начались и в других регионах, после чего начался процесс развала СССР.

"Они очень плохо знают историю. Я могу с уверенностью сказать, что именно украинцы развалили Советский Союз", – заявил секретарь СНБО.

Данилов полагает, что нечто похожее может произойти и сейчас, поскольку поражение от Украины будет способствовать демонтажу России в том виде, в котором она сегодня пребывает.

"То же самое будет происходить в России. Западу нужно к этому готовиться. Он считает, что Россия должна остаться в тех же границах. Это большая ошибка. Мы ее обязательно развалим, и она будет демонтирована в том виде, в котором она есть на сегодняшний день", – подчеркнул он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев об угрозе нанесения ударов со стороны РФ 24 февраля. По его словам, противник в эти дни будет предпринимать попытки массированной атаки, однако к этому следует относиться спокойно, поскольку украинские защитники к этому готовы.

Также Данилов сообщил, что российские оккупанты к 24 февраля попытаются захватить прифронтовой Бахмут Донецкой области. По его словам противник сконцентрировали на территории в районе Бахмута огромное количество военной техники и живой силы.