Полигоны, базы и склады: СМИ показали более 200 военных объектов ВС РФ в Крыму (карта)

"Радио Свобода" создало интерактивную карту оккупированного полуострова со спутниковыми снимками, на которой можно посмотреть расположение российских войск.

Журналисты "Радио Свобода" насчитали 223 действующих, временных и законсервированных военных объектов России на временно оккупированном Крымском полуострове. Об этом в среду, 10 мая сообщает "Крым. Реалии".

Так, украинские журналисты создали интерактивную карту, на которой отмечены следующие объекты военной инфраструктуры:

военные аэродромы с инфраструктурой;

пункты и места базирования кораблей, судов и катеров, доки;

арсеналы, склады вооружений, продуктов и ГСМ;

военные городки, воинские части, казармы, штабы и пункты управления;

парки военной техники и места дежурства средств ПВО;

полигоны и учебные центры;

некоторые предприятия военно-промышленного комплекса.

Интерактивная карта Крыма Фото: Радио Свобода Интерактивная карта: Севастополь Фото: Радио Свобода

Для некоторых объектов также доступны спутниковые снимки.

Напомним, ранее журналисты анонсировали создание интерактивной карты Крыма с военными объектами РФ. Автор проекта Игорь Токарь отметил, что население должно быть осведомлено об уровне милитаризации полуострова.

Также напомним, 8 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после того, как Украина освободит Крымский полуостров от российской оккупации, вероятнее всего он лишится статуса автономной республики.