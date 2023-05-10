Украина планирует закупить у Бразилии 450 медицинских бронемашин VBTP-MR Guarani

Для Бразилии важно сохранить нейтралитет, поэтому хочет иметь гарантии того, что бронемашины будут применяться исключительно в гуманитарных целях и не будут принимать участия в боевых действиях.

Украинская сторона планирует закупить у Бразилии бронированные машины VBTP-MR Guarani, модернизированные под медицинские цели. Соответствующий запрос был направлен в Минобороны страны 27 апреля через военного атташе при украинском посольстве в Бразилии. Об этом 8 мая сообщил бразильский журнал Tecnologia & Defesa.

В документе, адресованном министру обороны Жозе Мусио Монтейро, содержится просьба о закупке до 450 автомобилей Guarani в санитарном исполнении для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Обозреватели отмечают, что для бразильской стороны эта продажа имела бы большое значение, поскольку она гарантировала бы разработку санитарной версии Guarani и позволила бы расширить производственную линию предприятия компании IDV в Сете-Лагоас, создавая больше рабочих мест. Еще одним преимуществом является то, что Украина готова приобрести машину с новой национальной системой командования и управления, что еще больше увеличивает активность бразильской оборонной промышленной базы.

Средства на покупку бронемашин будут выделены союзниками Украины, пишут журналисты, таким образом Бразилия получит гарантии, что техника будет эксплуатироваться только в гуманитарных целях и не будет принимать участие в боевых действиях. Этот момент важен для бразильской стороны, и об этом свидетельствует тот факт, что в сентябре прошлого года она отказала Киеву в экспорте в десантно-транспортной версии этих машин для ВСУ.

Между тем по данным военных источников, с которыми консультировалось Tecnologia & Defesa, официально письмо еще не попало в руки министра, несмотря на то, что было подано более десяти дней назад.

Кратко о машинах VBTP-MR Guarani

Основой семейства бронемашин VBTP-MR Guarani является бронированное колесное шасси (6х6), способное нести различные боевые модули и иное целевое оборудование. Корпус сделан из стальных листов, которые обеспечивают защиту от пуль и осколков, также машина имеет усиленное днище, защищающее от взрывов.

Guarani оснащен дизельным двигателем Iveco Cursor 10ENT-C мощностью 383 л.с. с автоматической коробкой передач, обеспечивающей привод всех колес и двух гребных винтов в корме. Такая мощность позволяет достигать максимальную скорость до 110 км в час при запасе хода до 600 км.

Базовое шасси имеет бронемашины длину 6,9 м, ширину 2,7 м и высоту менее 2,4 м, при этом ее вес достигает 16,7 т в зависимости от модификации.

Ранее сообщалось, что Бразилия отклонила просьбу Германии передать Украине боеприпасы к танкам Leopard, которые Берлин планировал предоставить Киеву. Президент страны Лула да Силва аргументировал отказ тем, что он не хочет "провоцировать Россию".