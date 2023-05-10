Ракета Storm Shadow. Чем поможет 1300 кг боеприпас Украине, и есть ли из чего его запускать

Крылатая ракета Storm Shadow имеет радиус действия более 250 км, а запускать их можно с истребителей, кораблей и субмарин.

На днях в Washington Post заявили, что Великобритания готовится передать Украине ракеты Storm Shadow, имеющие дальность более 250 км. Поэтому Фокус разобрался, как разрабатывали оружие, в чем его особенности, и есть ли носитель в ВСУ, чтобы их запускать.

Storm Shadow – для каких целей разработали крылатую ракету

Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow – это совместная разработка британской British Aerospace и французской Matra. Ее разработали на основе французской крылатой противоракеты Apache. В июне 1996 г. в тендере Великобритании победила французско-британская разработка. Поэтому уже в 1997 году компании получили финансирование на разработку и производство нового боеприпаса. Уже год спустя был подписан контракт на производство 500 ракет для французской армии.

Storm Shadow начали разрабатывать в 1990-х годах

Стоит отметить также, что Storm Shadow во французской армии называется SCALP-EG, фактически это расшифровывается как "крылатая ракета большой дальности общего назначения". В ходе разработки первые стрельбы произошли на французском полигоне Biscarosse в 2000 году в конце декабря. Носителем стал истребитель Mirage 2000N. В Великобритании первые стрельбы произошли в мае 2001 года из истребителя Tornado. Оба испытания прошли успешно.

Уже в 2003 году французская армия принимает SCALP-EG на вооружение, сначала для самолетов Mirage 2000D, а затем и для более современных Rafale. Ракеты получают Военно-морские и Воздушно-космические силы. В Королевские ВВС Великобритании ракета Storm Shadow поступила в 2002 году.

Всего носителями ракет являются 4 самолета:

Mirage 2000D;

Rafale;

Tornado;

EurofighterTyphoon.

Оружие для глубокого удара – особенности ракеты Storm Shadow

В настоящее время производством ракеты Storm Shadow занимается компания MBDA. Среди особенностей ракеты ее дальность — до 560 км для ВС Франции и Великобритании и более 250 км для экспорта в другие страны-заказчики. Система наведения изделия состоит сразу из 5 составляющих — инерциальная, GPS, TERPROM, TERCOM и инфракрасной головки самонаведения. TERPROM и TERCOM — это системы, которые учитывают контуры местности и сравнивают их с данными, с бортовым компьютером самолета-носителя. Системы позволяют увеличить точность ракеты.

Тестовый пуск крылатой ракеты Storm Shadow

Масса ракеты составляет 1300 кг, из которой боевая часть – 450 кг. При этом боеголовка производства BAE Systems является двухуровневой. Сначала кумулятивный заряд прожигает броню/бетон/землю, а затем большая ее часть проникает внутрь цели, чтобы нанести максимальный урон.

Основными целями для ракеты являются вражеские командные пункты, корабли, подлодки в порту, мосты и другие стратегические объекты. Storm Shadow — это крылатая ракета, которая действия по принципу "выстрелил и забыл", ее программируют перед запуском и поэтому изменить ее курс полета невозможно. Функцию изменения цели при полете планируют добавить в будущем в рамках проекта SPEAR 4.

Storm Shadow летит по низкой траектории, перед целью она поднимается, чтобы потом пикировать на объект для атаки.

Основные характеристики Storm Shadow:

масса — 1300 кг;

длина – 5,1 метра;

диаметр — 480 мм;

масса боеголовки – 480 кг;

максимальная скорость – 1000 км/ч;

радиус действия — 560 км или более 250 в экспортном варианте.

Storm Shadow – боевое применение крылатой ракеты

Великобритания использовала ракету Storm Shadow во время вторжения в Ирак в 2003 году. Известно, что ее использовала 617-я эскадрилья Королевских ВВС.

Франция, Италия и Великобритания использовали SCALP-EG во время гражданской войны в Ливии. Целями стала авиабаза Аль-Джуфра и военный бункер в Сирте. Затем страны НАТО не раз использовали Storm Shadow для ударов по Сирии.

Согласно статье Washington Post, Лондон планирует отправить Киеву ракеты Storm Shadow. Ранее о намерении передать дальнобойное оружие заявлял премьер-министр Риши Сунак. Теперь Великобритания, по утверждению журналистов, уже готовится передать ракеты Storm Shadow.

Однако неизвестно, каким образом украинские военные могут запускать крылатые ракеты. Известно, что существуют версии Storm Shadow наземного базирования и морская версия для пуска с кораблей и подводных лодок. Неизвестно, можно ли приспособить боеприпас для пуска с советских истребителей МиГ-29 и Су-27 или бомбардировщика Су-24. Особенно с учетом того, что бортовой компьютер программирует цель для ракеты перед запуском.