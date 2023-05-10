"Группа Z": Пригожин пригнал на фронт новую партию педофилов и насильников, — аналитики

По данным группы "Информационное сопротивление", состав "вагнеровцев" пополнился новыми бойцами, которые уже прибыли в Украину.

Российский военный в телефонном разговоре рассказал, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прислал на фронт педофилов и насильников. Об этом стало известно из заявления группы аналитиков "Информационное сопротивление".

По данным источника, на войну прибыло большое количество "вагнеровцев".

"Сейчас на фронт пригнали много группы Z – это педофилы и насильники", – говорится в сообщении.

Кроме того, военный РФ рассказал и про ситуацию в Бахмуте.

"Российский оккупант по имени Егор (находится на территории Харьковской обл.) в разговоре с дочкой (находится в РФ) сообщил, что вагнеровцы выходят из Бахмута — это для них позор. Пригожин жаловался Шойгу, что большие потери, мало боеприпасов", — также говорится в источнике.

Оккупант заявил, что Пригожин хотел 9 мая сдать Бахмут, но "его бы просто расстреляли".

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин пожаловался на критическую нехватку боеприпасов у ЧВК "Вагнер". Он показал трупы множества бойцов, погибших за сутки, 4 мая, и выругался в адрес руководства ВС РФ: министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

По мнению американских СМИ, Кремль сознательно позволял Пригожину критиковать чиновников, поскольку это соответствовало стратегии Путина по разделению политической территории и боевого поля в Украине на отдельные конкурирующие группы, чтобы ни одна из них не стала слишком сильной.