Путин намеренно столкнул Минобороны РФ с Пригожиным: в WP назвали цель диктатора

По информации журналистов, Кремль разрешил владельцу ЧВК "Вагнер" выступать с критикой чиновников. Это поможет Путину вести стратегию разделения политической территории и создавать видимость оппозиции.

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Внутри России продолжается настоящий внутренний конфликт между высшими руководителями военного ведомства. Речь идет о соперничестве между министром обороны Сергеем Шойгу и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Министерство обороны РФ разрабатывало план для дискредитации главаря террористической ЧВК "Вагнер". Об этом сообщило издание The Washington Post.

Журналисты ссылаются на конфиденциальные документы, полученные из Пентагона и опубликованные в сети. Указывается, что представители военного ведомства не желали публично выступать против Пригожина, поэтому решили вести кампанию по его дискредитации через промежуточных лиц.

"Официальные лица сначала отметили, что если Минобороны собирается противодействовать публичным заявлениям Пригожина, то они должны найти союзников с равным статусом для борьбы с Пригожиным, а не делать это сами", – говорится в документах.

По утверждению источника, Пригожин пытался убедить Путина продолжить вербовку заключенных для включения их в ряды ЧВК "Вагнер", а также обучать только что мобилизованных и активно искать иностранных наемников, особенно из Афганистана.

В слитых документах говорится, что Путин велел Пригожину самому заниматься решением этих вопросов по Минобороны, фактически вступив в сторону своих генералов.

Согласно оценкам аналитиков, Кремль сознательно позволял Пригожину критиковать чиновников, поскольку это соответствовало стратегии Путина по разделению политической территории и боевого поля в Украине на отдельные конкурирующие группы, чтобы ни одна из них не стала слишком сильной.

Издание цитирует старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики в Филадельфии Роба Ли, считающего, что Пригожин не всегда представлял проблему для Кремля.

"Путин любит использовать конкурирующие группировки как способ сохранения власти, но это очень вредно в военной операции", – объяснил аналитик.

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин пожаловался на критическую нехватку боеприпасов у ЧВК "Вагнер". Он показал трупы множества бойцов, погибших всего за сутки, 4 мая, и выругался в адрес руководства ВС РФ: министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.

В тот же день Рамзан Кадыров предложил заменить ЧВК "Вагнер" в Бахмуте отрядом "Ахмат". Согласно его словам, чеченские боевики готовы занять город в течение нескольких часов.

После Евгений Пригожин заявил, что в Минобороны России пообещали наемникам ЧВК "Вагнер" предоставить боеприпасы. По этой причине "вагнеровцы" остались в Бахмуте.