Т-90М не прорвался на парад: ВСУ показали последние секунды российского ОБТ (видео)

В комментарии к видео сказано, что танк за 4 миллиона долларов не справился с беспилотником за 2 тысячи.

В сети появились кадры последних секунд жизни российского танка Т-90М "Прорыв", который был уничтожен украинским беспилотником. В комментарии к видео, которое было опубликовано на Telegram-канале "Інсайдер UA", сказано, что ОБТ россиян за $4 млн не доехал до парада в Москве, потому что не справился с "мавиком" за $2 тыс.

Сообщается, что танк оккупантов был уничтожен на Бахмутском направлении, а обозреватели Defence Express отметили, что с этой машиной это по меньшей мере уже 20-ый танк, уничтоженный с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Российский "прорыв" за 4 000 000$ не появился на параде в Москве, потому что его в Бахмуте задержал мавик за 2000$. Жизнь неспокойна. А как все хорошо начиналось…" — говорится в сообщении.

На видео также можно заметить турель с танковым пулеметом, которая хаотично кружится вокруг своей оси. Обозреватели предполагают, что, вероятно, пулемет "сошел с ума" из-за электроники, которая вышла из строя.

Ранее мы писали, как бойцы подразделения "Очі відплати" 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ с помощью дронов уничтожили сразу три российских танка на Донбассе. Сначала танки подорвались на минах, после чего были атакованы дронами-камикадзе, не дав россиянам эвакуировать поврежденную технику.

Пресс-центр СБУ опубликовал 29 апреля кадры работы подразделения "Белый волк", бойцы которого уничтожили более 20 вражеских целей. Среди объектов противника были поражены 4 танка Т-90 и Т-72, 9 БМП и один БРТ, 3 опорных пункта противника и др.