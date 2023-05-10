"Не считайте это контрнаступление последним": Кулеба разрушил иллюзии европейцев о скорой победе

В комментарии немецкому изданию глава МИД Дмитрий Кулеба призвал европейцев быть готовыми к тому, что украинцы не освободят все оккупированные территории и будут наступать позже снова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейцев не воспринимать предстоящее контрнаступление Вооруженных сил как последнее и быть готовым к следующему. Об этом известно из его интервью BILD, опубликованного 10 мая.

"Не считайте это контрнаступление последним, потому что мы не знаем, что из этого получится. И если этим контрнаступлением нам удастся освободить наши территории, то в конце вы скажете, что это было последнее, а если нет, значит, надо готовиться к следующему контрнаступлению", — сказал немецким журналистам глава МИД.

Также министр ответил, какое вооружение Украина ожидает от Германии. По словам чиновника, для победы защитники нуждаются в "оружии, оружии и еще больше оружии".

"Нам нужны артиллерийские боеприпасы, особенно для больших расстояний. Нам нужна бронетехника, нам нужны зенитные комплексы, все это в Германии есть и Германии поставляется", — сказал он.

Кулеба напомнил иностранцам, как российские войска делали "жесты доброй воли", покидая Змеиный остров, Харьковскую область и северные регионы Украины. Как он подчеркнул, "многое" решается на фронте.

"Одно дело иметь миллионы людей, другое — снарядить их и контролировать, чтобы эффективно использовать в бою. Я не недооцениваю потенциал России, но последние 14 месяцев войны показали, что украинцы могут побеждать", — заявил министр.

Глава МИД прокомментировал и перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс. По его мнению, членство страны — это единственный путь к процветающей безопасной Европе.

"Знаете, членство Украины в НАТО не может предотвратить эту войну во время войны, но предотвратит дальнейшие войны после войны", — отметил он.

Напомним, 9 мая советник главы ОП Михаил Подоляк призвал не воспринимать контрнаступление ВСУ как события из голливудских фильмов. Он объяснил, что наступательные действия — это не одно сражение, определяющее ход войны.

10 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут поддерживать Украину независимо от уровня результативности контрнаступления ВСУ. Американский чиновник заверил, что Вашингтон будет продолжать поставлять Украине необходимое для борьбы с агрессором оружие.