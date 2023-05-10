"В центре внимания": исход контрнаступления ВСУ не повлияет на поддержку со стороны США, — WP

По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон следит за тем, какие Украина предпринимает действия, чтобы вернуть под контроль территории, которые оккупировала Россия.

Related video

Великобритания и Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину независимо от того, смогут ли ее вооруженные силы отвоевать территорию у России в ходе запланированного контрнаступления. Об этом заявили министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции, пишет The Washington Post.

Блинкен сказал, что Соединенные Штаты будут оказывать поддержку Украине. По его словам, помощь Украине в защите от вторжения России не следует рассматривать как конкурирующую с приоритетными вопросами внутри США, такими как смерти с применением огнестрельного оружия или распространение наркотиков.

Блинкен отметил, что американцы поддерживают Украину так же сильно, как и раньше. Он указал на недавние комментарии в поддержку Киева со стороны спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, которые были восприняты как противовес скептицизму, высказанному некоторыми другими республиканцами.

Госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине оружие, которое, по мнению Вашингтона, необходимо борьбы с РФ.

"В центре внимания находятся усилия Украины по возвращению под контроль большой части территории, которая была захвачена Россией за последние 14 с лишним месяцев", — сказал он.

Кроме того, поддержку Украине выразил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли. Он заявил, что в предстоящий период возможно все что угодно, поскольку РФ перебрасывает в Украину огромное количество живой силы и военной техники.

"Мы должны продолжать поддерживать их (украинцев, — ред.) независимо от того, принесет ли предстоящее наступление успехи на поле боя, потому что, пока этот конфликт не будет разрешен должным образом, он не закончится", — сказал Клеверли.

Напомним, что польские журналисты заявили, что Великобритания закупит для Украины дальнобойные ракеты с дальностью до 300 км. В международном Фонде поддержки Украины до 4 мая открыты к предложениям по ракетам с полезной нагрузкой от 20 до 490 килограммов.

Затем издание WP сообщило, что другим странам будет отважиться на отправку дальнобойных ракет куда легче после того, как это сделает Великобритания. Предполагается, что речь идет о ракетах Storm Shadow.