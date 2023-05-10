"У центрі уваги": результат контрнаступу ЗСУ не вплине на підтримку з боку США, — WP

За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, Вашингтон стежить за тим, які Україна вживає дій, щоб повернути під контроль території, які окупувала Росія.

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Великобританія та Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну незалежно від того, чи зможуть її збройні сили відвоювати територію у Росії під час запланованого контрнаступу. Про це заявили міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі та держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції, пише The Washington Post.

Блінкен сказав, що Сполучені Штати надаватимуть підтримку Україні. За його словами, допомогу Україні у захисті від вторгнення Росії не слід розглядати як конкуруючу з пріоритетними питаннями всередині США, такими як смерть із застосуванням вогнепальної зброї або розповсюдження наркотиків.

Блінкен зазначив, що американці підтримують Україну так само сильно, як раніше. Він вказав на нещодавні коментарі на підтримку Києва з боку спікера Палати представників Кевіна Маккарті, сприйнятих як противагу скептицизму, висловленому деякими іншими республіканцями.

Держсекретар заявив, що Сполучені Штати продовжать постачати Україні зброю, яка, на думку Вашингтона, потрібна боротьбі з РФ.

"У центрі уваги перебувають зусилля України щодо повернення під контроль великої частини території, яку було захоплено Росією за останні 14 із лишком місяців", — сказав він.

Окрім того, підтримку Україні висловив глава МЗС Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі. Він заявив, що в майбутній період можливо все, що завгодно, оскільки РФ перекидає в Україну величезну кількість живої сили та військової техніки.

"Ми повинні продовжувати підтримувати їх (українців, — ред.) незалежно від того, чи принесе майбутній наступ успіхи на полі бою, бо поки цей конфлікт не буде вирішено належним чином, він не закінчиться", — сказав Клеверлі.

Нагадаємо, що польські журналісти заявили, що Велика Британія закупить для України далекобійні ракети з дальністю до 300 км. У міжнародному Фонді підтримки України до 4 травня відкрито до пропозицій щодо ракет з корисним навантаженням від 20 до 490 кілограмів.

Потім видання WP повідомило, що іншим країнам буде наважитися на відправлення далекобійних ракет набагато легше після того, як це зробить Велика Британія. Передбачається, що йдеться про ракети Storm Shadow.