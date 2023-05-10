"Не подливаем масло в огонь": в МИД Китая опровергли информацию о военной помощи РФ

Дипломат из КНР опроверг, что компании Пекина поставляют критически важные компоненты для военной промышленности России и подчеркнул, что его страна поддерживает "нормальные" торговые отношения со страной-агрессором.

Китай настаивает на том, что "не будет подливать масла в огонь" войны в Украине и надеется на дальнейшие обсуждения мирного плана, который ранее предлагал Пекин. Об этом в среду, 10 мая заявил министр иностранных дел Цинь Ган, передает Sky News.

По информации издания, после встречи со своим немецким коллегой в Берлине, Цинь Ган рассказал о недавних переговорах китайского правительства как с Москвой, так и с Киевом, и сообщил, что спецпредставитель Китая в Европе планирует вскоре снова посетить Украину.

"Мы не будем подливать масла в огонь войны", — заявил он.

Дипломат не подтвердил информацию о том, что китайские фирмы-производители поставляют критически важные компоненты для военной промышленности России. По его словам, Пекин поддерживает "нормальные" торговые отношения с Россией.

Кроме того, министр иностранных дел Китая заявил, что его страна не намерена извлекать выгоду из войны в Украине и искренне надеется на дальнейшее обсуждение мирного плана, предложенного Пекином ранее в этом году.

Напомним, 8 мая министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай желает стабилизировать отношения с США, хотя обвиняют последних в "серии неправильных слов и поступков", которые эти отношения ухудшили.

Также отметим, 9 мая стало известно, что в апреле 2023 года Китайская народная республика получила рекордную выручку от экспорта своей продукции в РФ.