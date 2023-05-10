Россияне врут о гибели украинских генералов для поднятия боевого духа, — Маляр

Замминистра подчеркнула, что за неделю было три таких сообщения, но все эти военные живы. Такие действия врага, с ее слов, направлены на психологическое давление и поднятие собственного боевого духа.

В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации украинских командующих на фронте, но это не соответствует действительности. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр сегодня, 10 мая.

Замминистра подчеркнула, что за неделю было три таких сообщения, но все эти военные живы. Также Маляр добавила, что обычно такие сообщения преследуют несколько целей:

психологическое влияние на самого человека;

деморализация украинских войск;

краткосрочный хайп на теме для;

поднятие духа собственного войска.

"Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование", — резюмировала она.

Напомним, 2 мая россияне заявили, что якобы подорвали бронетехнику с командующим Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майром Игорем Танцюрой. В Генштабе это сразу же опровергли, Танцюра жив и выполняет свои обязанности.

4 мая от Центра нацсопротивления поступила информация, что Российская Федерация начала создавать на оккупированных территориях фейковые журналистские организации для иллюзии работы медиа.