Россияне решили не платить своим "администрациям" в Украине: в ЦНС назвали причину

По данным украинского подполья, задолженность по заработной плате в оккупационных администрациях Запорожской области составляет от 1 до 2,5 месяца.

В Российской Федерации решили не выплачивать заработную плату сотрудникам оккупационных военно-гражданских администраций Запорожской области из-за ситуации на фронте. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления 10 мая.

Как отмечают представители подполья, россияне больше не хотят финансировать своих приспешников на оккупированных территориях. Об этом говорит задолженность по зарплате, которая в некоторых учреждениях составляет от 1 до 2,5 месяца.

По данным источника, оккупанты объясняют задержки тем, что средства пока заблокированы в российском казначействе из-за бюрократии. Однако в ЦНС выяснили, что решение о прекращении выплат было принято в Москве.

"Россияне решили не платить средства своим "администрациям", учитывая развитие ситуации на фронте", — утверждают в подполье.

Напомним, что согласно сводке Генштаба ВСУ от 10 мая, во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области россияне обманом вывезли семьи работников Запорожской АЭС на территорию РФ.

Ранее, 9 мая, в ЦНС сообщали, что на временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные специально начали портить украинские паспорта на блокпостах. Таким образом оккупанты пытаются ускорить темпы незаконной паспортизации.

Мы также писали 5 мая о том, что по мнению полковника ВСУ Анатолия Штефана, массовая "эвакуация" мирных жителей из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области может свидетельствовать о подготовке провокации ВС РФ.