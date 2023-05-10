Контрнаступление ВСУ: эксперт рассказал об угрозе управляемых бомб РФ для западной бронетехники

В ходе будущего контрнаступления стоит ожидать, что Воздушным силам Украины понадобится вступать в воздушные бои, чтобы отогнать российскую авиацию на безопасное расстояние.

Майкл Кларк, бывший директор Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), рассказал о роли авиации в будущей контрнаступательной операции ВСУ. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, авиация — один из важнейших вопросов для любого наступления.

ВСУ наносили противнику потери, близкие к 5% в ходе любых российских воздушных атак. Этого хватило, чтобы большей частью закрыть воздушное пространство Украины.

По оценкам Майкла Кларка, российские войска на сегодня потеряли около четверти передовой мощи.

Можно ожидать, что украинским Воздушным силам будет весьма непросто, когда начнется контрнаступление. Когда и где это произойдет, можно только гадать, пояснил он. Многие аналитики сходятся в том, что, скорее всего, вначале может начаться контрнаступление ВСУ в Запорожской области.

Россияне направят достаточно своей авиации и попытаются нанести ущерб основной части украинской бронетехники в ключевых районах контрнаступления. Украинцам же для успешного контрнаступления понадобятся все имеющиеся наземные системы ПВО, а также авиация.

Управляемые бомбы КАБ-1500

Он упомянул, в частности, что российские силы начали применять барражирующие бомбы КАБ-1500С-Э с дальностью до 40 км. К целям их ведет GPS.

По словам аналитика, эти бомбы наносят значительный ущерб украинским силам на передовой, при этом российские самолеты могут запускать их с расстояния порядка 50 км от позиций ВСУ.

Воздушным силам Украины понадобится вступать в такие воздушные бои, чтобы отогнать российскую авиацию на безопасное расстояние от зоны боевых действий. Этого стоит ожидать во время контрнаступления.

Напомним, что группа европейских стран планирует закупать для Украины дальнобойные ракеты. Среди этих стран Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция.

Также сообщалось, что журналисты нашли более 200 военных объектов ВС РФ в Крыму. На интерактивной карте проекта "Радио Свобода" "Крым. Реалии" показаны позиции российских войск на оккупированном полуострове.