Президент Чехии анонсировал поставки Украине двух ЗРК "Куб" с относительно большим количеством ракет, – СМИ

Президент Чехии Петр Павел считает, что Украине нужно больше поставлять технику и боеприпасы для обороны в войне с Россией.

Чехия пришлет Украине два зенитно-ракетных комплекса 2K12M "Куб" с относительно большим количеством ракет. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, информирует 10 мая České noviny.

Он отметил, что сейчас идет обсуждение вопроса по поставкам этой техники. Украина может сразу использовать эти образцы, поскольку имеет обученные для такого типа боевых единиц профессиональные экипажи.

"Это то, чего не хватает Украине, потому что решающая часть битвы состоится на земле", — сказал президент Чехии.

Павел добавил, что наше государство из Чехии составляет около 100 танков, столько же бронетехники и большое количество боеприпасов. Также решающим фактором для Украины считает обеспечение достаточным количеством бронетехники и снарядами. По словам Павела, Чехия также может предоставить боеприпасы не только из собственных ресурсов, но и из складов третьих стран.

Характеристики ЗРК "Куб"

Зенитно-ракетные комплексы 2K12M "Куб" разрабатывали в период с 1958 по 1965 год. Боевая масса составляет 32,4 тонны. Комплекс обладает способностью выпускать три ракеты по воздушным целям, скорость которой составляет 600 м/c. Максимальная скорость бронетехники – 65 км/ч. Максимальная мощность двигателя – 522 л.с. Советскую систему называли "три пальца смерти" из-за ее способности эффективно бороться с самолетами или вертолетами. На вооружении чешской армии этот комплекс намерены заменить ракетными комплексами SPYDER производства Израиля.

Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины 5 мая показал ЗРК IRIS-T на боевом дежурстве. В ведомстве показать фотографии работы экипажей в соответствии с техникой. В сообщении не сообщили, какие подразделения получили соответствующие системы немецкого производства. Зенитный ракетный комплекс ПВО и О среднего радиуса IRIS-T SLM изготовлен в Германии. Эта техника имеет возможность уничтожать практически все цели на расстоянии до 40 км.