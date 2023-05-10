Военная катастрофа: Череватый опроверг фейк о "снарядном голоде" россиян в Бахмуте

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, бесславная история ЧВК "Вагнер" может закончиться в Бахмуте, поскольку компания потеряла доступ к ресурсу в российских тюрьмах.

За последние сутки на направлении Бахмута было зафиксировано 524 вражеских обстрела и 28 случаев военных боевых действий, в результате которых были уничтожены 203 вражеских бойца, ранены 216 и еще 5 взяты в плен. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его информации, за последние сутки на направлении Донбасса в целом состоялись 524 обстрела со стороны российских захватчиков.

"Поэтому разговоры их о каком-то снарядном голоде – это фейк. 28 боестолкновений произошло, 10 авианалетов, 203 оккупантов уничтожено, 216 были ранены и пятеро попали в плен. Также было уничтожено 11 БМП, два бронетранспортера, легкий артиллерийский тягач, пять полевых складов с боеприпасами и один БПЛА типа "Зала", – сказал представитель штаба операции Объединенных сил.

Он добавил, что ситуация на этом направлении сложная, однако контролируемая Вооруженными силами Украины. Кроме того, Череватый назвал причину заявлений главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе из Бахмута.

"Военная катастрофа стоит за этими заявлениями. Потому что если американские источники оценивают в 100 тысяч потери на этом направлении ранеными и убитыми, убитыми 20 тысяч – это еще очень консервативный подсчет. Если ежесуточно они теряют не менее 100 убитыми, а в последнее время и больше, и не имеют источника пополнения, как раньше было из российских тюрем, это понятно, что их бесславная история там может закончиться", – заявил спикер.

Таким образом, по словам Череватого, человек, который мечтал о какой-то военно-политической субъектности, о том, что он "будет лендлордом и нарежет какие-то земли в оккупированных территориях, и вообще на многое будет влиять", теперь вынужден отрапортовать, почему не удалось этого достичь и выполнить то, что было обещано.

Спикер добавил, что наемники "Вагнера" пока составляют атакующее большинство на этом направлении, однако из-за больших потерь все больше вынуждены использовать подразделения регулярной армии.

Напомним, 9 мая солист Большого театра Сергей Москальков в качестве наглядной агитации решил записать кавер на русскую и польскую революционную песню "Варшавянка", поменяв ее текст по мотивам "снарядного голода", который якобы испытывает ЧВК "Вагнер". Чуть ли не каждая строчка нового "шедевра" Москалькова, который адресован, вероятно, Министерству обороны РФ, начинается со слова "дайте…".

В этот же день аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете пришли к выводу, что основатель ЧВК "Вагнер" до сих пор не вывел наемников из Бахмута Донецкой области, несмотря на свои обещания, потому что у него нет рычагов влияния на российское Министерство обороны.

Бывший заместитель главы СБУ генерал-майор Виктор Ягун выразил мнение, что "кадыровцы" не смогут полноценно заменить наемников Пригожина в Бахмуте, поскольку не приспособлены к ведению штурмовых действий. По его словам, бойцы полка "Ахмат" не выполнят задачи по штурмовым действиям в Бахмуте, потому что личная "армия" главы Чечни была создана прежде всего для террора населения.