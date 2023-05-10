"Дайте снаряды, патроны и дроны": солист Большого театра спел о боеприпасах для Пригожина (видео)

Сергей Москальков запел на мотив "Варшавянки" текст, в котором содержались все требования покровителя ЧВК "Вагнер" относительно нехватки снаряжения, и прежде всего боеприпасов.

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Солист Большого театра Сергей Москальков в качестве наглядной агитации решил записать кавер на русскую и польскую революционную песню "Варшавянка", поменяв ее текст по мотивам "снарядного голода", который якобы испытывает ЧВК "Вагнер". Чуть ли не каждая строчка нового "шедевра" Москалькова, который адресован, вероятно, Министерству обороны РФ, начинается со слова "дайте…". Видео было опубликовано 9 мая на Telegram-канале певца.

"В трудное время живем мы ребята, время предателей русского солдата", — так начал Москальков, исполняя песню на фоне весеннего леса с березами.

Далее в стихотворной форме озвучены все требования руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который в последнее время публично ругается с военным руководством РФ по поводу нехватки боеприпасов.

Кроме снарядов Москальков спел и о патронах к стрелковому оружию, патронах и беспилотниках, о нехватке которых на фронте говорят многие российские военкоры.

"Дайте прицелы, дайте патроны, дайте так нужные FPV-дроны. Дайте снаряды ЧВК "Вагнер" — этого ждет весь русский народ", — исполняет певец в академической манере.

Примечательно, что Москальков далее спел о каком-то "русском красном знамени", которое должно гордо реять над россиянами, упомянув о том, что пока они этого недостойны. А в завершении солист театра пропел о русской земле, которую оккупанты не собираются никому уступать.

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Вагнер уходит. Как Пригожин стал опасной политической фигурой для Путина

Ранее мы писали об угрозах куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина оставить осажденный Бахмут в случае, если его подразделения не получат необходимого количества боеприпасов. Бизнесмен зачитал бумагу из Минобороны, где было сказано, что его подопечные будут признаны изменниками родины, если оставят позиции в Бахмуте.

9 мая Пригожин записал видео разговора с бойцом артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер", во время которого упомянул некого высокопоставленного "дедушку", назвав его "законченным м**аком". Он не уточнил, какого именно дедушку он имеет в виду, но исходя из ранних обвинений Пригожина, он мог адресовать послание главе Минобороны Сергею Шойгу, начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову или же президенту России Владимиру Путину.