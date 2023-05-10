"Дайте снаряди, патрони та дрони": соліст Великого театру заспівав про боєприпаси для Пригожина (відео)

Сергій Москальков заспівав на мотив "Варшав'янки" текст, у якому містилися всі вимоги покровителя ПВК "Вагнер" щодо нестачі спорядження, і насамперед боєприпасів.

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Соліст "Большого" театру Сергій Москальков в якості наочної агітації вирішив записати кавер на російську та польську революційну пісню "Варшав'янка", змінивши її текст за мотивами "снарядного голоду", який нібито відчуває ПВК "Вагнер". Майже кожен рядок нового "шедевра" Москалькова, який адресований, ймовірно, Міністерству оборони РФ, починається зі слова "дайте…". Відео опубліковано 9 травня на Telegram-каналі співака.

"У важкий час живемо ми хлопці, час зрадників російського солдата", — так почав Москальков, виконуючи пісню на тлі весняного лісу з березами.

Далі у віршованій формі озвучено всі вимоги керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який останнім часом публічно лається з військовим керівництвом РФ щодо нестачі боєприпасів.

Крім снарядів Москальков заспівав і про набої до стрілецької зброї, приціли та безпілотники, про нестачу яких на фронті говорять багато російських воєнкорів.

"Дайте приціли, дайте патрони, дайте так потрібні FPV-дрони. Дайте снаряди ПВК "Вагнер" — на це чекає весь російський народ", — виконує співак в академічній манері.

Примітно, що Москальков далі заспівав про якийсь "російський червоний прапор", який має гордо майоріти над росіянами, згадавши про те, що поки вони цього не варті. А на завершення соліст театру заспівав про російську землю, якою окупанти не збираються нікому поступатися.

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Вагнер йде. Як Пригожин став небезпечною політичною фігурою для Путіна

Раніше ми писали про погрози куратора ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина залишити обложений Бахмут у разі, якщо його підрозділи не отримають необхідної кількості боєприпасів. Бізнесмен зачитав папір із Міноборони, де було сказано, що його підопічних буде визнано зрадниками батьківщини, якщо залишать позиції в Бахмуті.

9 травня Пригожин записав відео розмови з бійцем артилерійського розрахунку ПВК "Вагнер", під час якого згадав високопоставленого "дідуся", назвавши його "закінченим м**аком". Він не уточнив, якого саме дідуся він має на увазі, але виходячи з ранніх звинувачень Пригожина, він міг адресувати послання голові Міноборони Сергію Шойгу, начальнику Генштабу ЗС РФ Валерію Герасимову або президентові Росії Володимиру Путіну.