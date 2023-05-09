"Дідусь — закінчений м**дак": РФ накопичує снаряди на складах замість передачі ПВК, — Пригожин

За словами голови "вагнерівців", потрібно кидати до в'язниці тих, хто збирає снаряди на складах. Послання може бути адресоване Сергію Шойгу, Валерію Герасимову чи Володимиру Путіну.

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Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вкотре заявив про нестачу боєприпасів і згадав про "діда, який думає, що йому добре". Відеофрагмент показала пресслужба Пригожина у Telegram 9 травня.

Міністерство оборони РФ, за його словами, знову не виконало обіцянок щодо постачання снарядів. На кадрах голова ПВК показує боєприпаси, що лежать на землі, які військове керівництво накопичує на складах і не віддає військам.

"Замість того, щоб витратити снаряд, убити противника і зберегти життя нашого солдата, вбивають наших. А щасливий дідусь думає, що йому добре. І що робити далі країні? Якщо він матиме рацію, дай Бог усім здоров'я" — заявив Пригожин.

Але, як сказав загарбник, є й інший сценарій — дідусь може помилитись.

"А ось що робити країні, що робити нашим дітям, онукам, майбутньому Росії і як виграти війну, якщо раптом випадково, я просто припускаю, виявиться, що цей дідусь — закінчений м**дак?" — зауважив він.

Пригожин не уточнив, якого саме дідуся він має на увазі. Виходячи з його ранніх звинувачень, він може адресувати послання голові Міноборони Сергію Шойгу, начальнику Генштабу ЗС РФ Валерію Герасимову чи президентові Росії Володимиру Путіну.

Найманець, що стоїть поряд з ним, погодився із твердженнями. За його словами, снаряди мають лежати не на складах, а на вогневих позиціях і летіти у бік супротивника.

"Хлопці, душитимемо тих, хто душить снаряди. Щоб снарядам дали свободу. За утримання снаряда треба буде їх спочатку в сід***цю мати, а потім у в'язницю посадити", — підсумував глава "вагнерівців".

Нагадаємо, що Пригожин 9 травня заявив про виведення найманців із Бахмута, якщо боєприпаси найближчим часом не надійдуть. При такому розкладі весь фронт зруйнується, а ЗСУ прийдуть у Москву, заявив він.

Глава ПВК "Вагнер" зачитував бойове розпорядження військового керівництва Росії, де було сказано, що відхід "вагнерівців" з позицій розцінять як зраду батьківщини.