"Дедушка — законченный м**дак": РФ копит снаряды на складах вместо передачи ЧВК, — Пригожин

По словам главы "вагнеровцев", нужно бросать в тюрьму тех, кто копит снаряды на складах. Послание может быть адресовано Сергею Шойгу, Валерию Герасимову или Владимиру Путину.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о нехватке боеприпасов и вспомнил про "дедушку, который думает, что ему хорошо". Видеофрагмент показала пресс-служба Пригожина в Telegram 9 мая.

Министерство обороны РФ, по его словам, снова не выполнило обещаний по поставкам снарядов. На кадрах глава ЧВК показывает лежащие на земле боеприпасы, которые военное руководство накапливает на складах и не отдает войскам.

"Вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника и сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших. А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай Бог всем здоровья" — заявил Пригожин.

Но, как сказал захватчик, есть и другой сценарий — дедушка может ошибиться.

"А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка — законченный м**дак?" — отметил он.

Пригожин не уточнил, какого именно дедушку он имеет в виду. Исходя из его ранних обвинений, он может адресовать послание главе Минобороны Сергею Шойгу, начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову или президенту России Владимиру Путину.

Стоящий рядом с ним наемник согласился с утверждениями. По его словам, снаряды должны лежать не на складах, а на огневых позициях и лететь в сторону противника.

"Парни, будем душить тех, кто душит снаряды. Чтобы снарядам дали свободу. За удержание снаряда надо будет их сначала в зад***цу отыметь, а потом в тюрьму посадить", — подытожил глава "вагнеровцев".

Напомним, что Пригожин 9 мая заявил о выводе наемников из Бахмута, если боеприпасы в ближайшее время не поступят. При таком раскладе весь фронт посыпется, а ВСУ прийдут в Москву, заявил он.

Глава ЧВК "Вагнер" зачитывал боевое распоряжения военного руководства России, где было сказано, что уход "вагнеровцев" с позиций расценят как измену родине