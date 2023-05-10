Чехия рассмотрит вопрос поставок боевой авиации Украине: президент назвал тип самолетов

По словам главы государства Петра Павела, такой шаг был бы целесообразным со стороны Праги, так как Киев нуждается в усиленной поддержке накануне контрнаступления.

Чехия собирается рассмотреть возможность очередных военных поставок для Украины, в которые будет входить авиация. Речь о самолетах L-159. Об этом 10 мая заявил президент Петр Павел, сообщает местное издание České noviny.

По его словам, Прага могла бы рассмотреть возможность передачи для Киева самолетов L-159. Это было бы целесообразно, так как Вооруженные силы Украины продолжают подготовку к решающей фазе войны.

Другие западные страны пока что воздерживаются от того, чтобы поставить Украине боевую авиацию, среди которых современные истребители. Все потому что подготовка к их использованию занимает огромное количество времени и в самолетах есть секретные системы, которые могут случайно оказаться в руках Российской Федерации.

"Но я знаю, что переговоры продолжаются, и давайте удивимся, если в результате Украина получит несколько F-16, возможно с демонтированной частью этой техники", — говорится в сообщении.

Поэтому, Петр Павел отметил, что Чехия могла бы обсудить вопрос поставок самолетов L-159 для Украины с определенным видом и перспективой на перевооружение.

"Даже они как самолеты непосредственной авиационной поддержки могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении", — добавил президент Чехии.

Aero L-159 ALCA: что известно

Это чешские учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты, которые были созданы на базе L-59 и являются следующей серией развития L-39 Albatros. L-159 ALCA разработала чешская фирма Aero Vodochody. Всего у Чехии не менее 20 таких самолетов, которые включены в состав ВВС.

Напомним, 7 мая президент Чехии предупредил Украину об ошибках во время контрнаступления. По его словам, Украина имеет только один шанс победить ВС РФ на поле боя, поэтому она должна им воспользоваться.