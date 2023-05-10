Колонну бронеавтомобилей MaxxPro зафиксировали на видео в Украине, – нардеп

Транспортные средства американского производства якобы двигаются на территории Украины по направлению к зоне боевых действий.

Колонна новых американских бронеавтомобилей MaxxPro с украинскими флагами уже на территории нашего государства. Об этом 10 мая в Telegram-канале сообщил Юрий Мысягин, депутат и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде.

Он отметил, что транспортные средства двигаются где-то на территории Украины по направлению к зоне боевых действий. Нардеп в иронической манере намекнул, что конкретной локации не будет указывать.

"Колонна новых американских бронеавтомобилей MaxxPro под украинскими флагами в Житомирской области или в Хмельницкой области или в Днепропетровской области", — говорится в его сообщении.

Характеристики бронеавтомобиля MaxxPro

Колесный бронетранспортер MaxxPro изготовлен в США. На вооружении американской армии с 2007 года. Бронетехнику разработали представители компании Navistar Defense вместе с израильской компанией Plasan Sasa. Боевая единица получила защиту от мин MRAP. Версия CAT 1 имеет 12,7-13,4 т, а CAT 2 весит 13,6-14,5 т. Установлен в транспортном средстве двигатель MaxxForce D9.3I6330. Защищенный панцирный корпус с V-образным дном монтируется на незащищенном шасси International WorkStar 7000. Шасси выдерживает 7 кг взрывчатки. Техника оснащена автоматическим гранатометом Mk.19 и пулеметом калибра 7,62 мм.

Напомним, 7 апреля боец ВСУ показал последствия попадания управляемой ракеты в бронеавтомобиль MaxxPro. Бронемашина осталась условно целой в результате попадания управляемой ракеты из российского ПТРК вблизи Бахмута. Техника в результате атаки сильно пострадала, но спасла жизнь экипажа. На видео, показанном украинскими защитниками, одна из этих боевых машин выдержала прямое попадание сразу двух снарядов. Автор видео объяснил, что алюминиевая броня транспортного средства смогла выдержать удар с российского ПТРК. Капсула MaxxPro осталась невредимой, но получила значительное количество повреждений.

Также 4 мая в соцсети показали перевернутый Bushmaster и подбитый БТР M113. На видео можно увидеть немецкий бронеавтомобиль Dingo ATF и МТ-ЛБ советского производства. События вроде бы происходили вблизи Бахмута, где продолжаются боевые действия.