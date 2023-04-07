Боец ВСУ показал последствия атаки управляемой ракеты в бронеавтомобиль MaxxPro (видео)

Бронемашина осталась условно целой в результате попадания управляемой ракеты из российского ПТРК вблизи Бахмута.

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Бронеавтомобиль американского производства MaxxPro выдержал прямое попадание из российского танка и ПТРК на Бахмутском направлении. Видео 7 апреля опубликовали в соцсетях, пишет Фокус.

Техника в результате атаки сильно пострадала, но спасла жизнь экипажа. На видео, показанном украинскими защитниками, одна из этих боевых машин выдержала прямое попадание сразу двух снарядов.

"Экипаж остался целым", – отметил украинский военный.

Автор видео добавил, что алюминиевая броня транспортного средства сумела выдержать удар из российского ПТРК. Капсула MaxxPro осталась невредимой, но получила значительное количество повреждений. На видео видно, что управляемая ракета не смогла полностью уничтожить бронетехнику. Машина выполнила свои функции, поскольку бронезащита спасла жизнь украинских военных.

Бронеавтомобиль MaxxPro американские войска приняли на вооружение в 2007 году. Техника оснащена автоматическим гранатометом Mk.19 и пулеметом калибра 7,62 мм. Транспортное средство выдерживает взрыв мины мощностью до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме экипажа из трех человек, в транспортном средстве может находиться до шести военнослужащих.

Фокус 4 апреля сообщил, что бойцы ВСУ показали выдержавший попадание из танка бронеавтомобиль MaxxPro. Машина получила незначительные повреждения, а экипаж остался в живых.

Военные 7 марта показали видео, как дрон-камикадзе украинских военных на ходу залетел в открытый люк танка российских захватчиков, взорвав его. Бойцы батальона К-2 запустили FPV-дрон и зафиксировали вражеский танк. Оператор направил беспилотник наперерез и успешно догнал его в последний момент.