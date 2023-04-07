Боєць ЗСУ показав наслідки влучання керованої ракети у бронеавтомобіль MaxxPro (відео)

Бронемашина залишилась умовно цілою внаслідок влучання керованої ракети з російського ПТРК поблизу Бахмута.

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Бронеавтомобіль американського виробництва MaxxPro витримав пряме влучення з російського танка та ПТРК на Бахмутському напрямку. Відео 7 квітня опублікували у соцмережах, пише Фокус.

Техніка внаслідок атаки дуже постраждала, але врятувала життя екіпажу. На відео, яке показали українські захисники, одна з цих бойових машин витримала пряме влучання одразу двох снарядів.

"Екіпаж залишився цілим", – зазначив український військовий.

Автор відео додав, що алюмінієва броня транспортного засобу зуміла витримати удар з російського ПТРК. Капсула MaxxPro залишилася цілою, але отримала значну кількість пошкоджень. На відео видно, що керована ракета не змогла повністю знищити бронетехніку. Машина виконала свої функції, оскільки бронезахист врятував життя українських військовим.

Бронеавтомобіль MaxxPro американські війська прийняли на озброєння у 2007 році. Техніка оснащена автоматичним гранатометом Mk.19 та кулеметом калібру 7,62 мм. Транспортний засіб витримує підрив міни потужністю до 7 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Окрім екіпажу з трьох осіб, у транспортному засобі може перебувати до шести військовослужбовців.

Фокус 4 квітня повідомив, що бійці ЗСУ показали бронеавтомобіль MaxxPro, який витримав попадання з танка. Машина отримала незначні пошкодження, а екіпаж залишився живим.

Військові 7 березня показали відео, як дрон-камікадзе українських військових на ходу залетів у відкритий люк танка російських загарбників, підірвавши його. Бійці батальйону К-2 запустили FPV-дрон і зафіксували ворожий танк. Оператор направив безпілотник навперейми та успішно наздогнав його в останню мить.