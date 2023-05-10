Imagine Dragons показали в клипе Crushed историю 14-летнего украинца, потерявшего все (видео)

Украинский школьник, переживший настоящий ад войны, провел зрителям своеобразную экскурсию по помещениям разрушенной библиотеки и школы, а также улицам, где из земли торчат российские ракеты.

Американская группа Imagine Dragons представила клип на композицию Crushed (на английском – "разбитый"), в которой рассказала историю 14-летнего Саши из деоккупированного украинского села, потерявшего дом из-за российской агрессии. Видео опубликовано 10 мая на YouTube.

Участники коллектива, являющиеся послами благотворительной платформы UNITED24, показали поклонникам кадры из села Новогригоровка, расположенного на территории Николаевской области. Населенный пункт был пять месяцев в российской оккупации.

В ролике можно увидеть дом Саши и его убитых соседей. В клипе также говорится, как школьник скрывался от обстрелов в бомбоубежище. Ребенок, переживший настоящий ад войны, провел зрителям своеобразную экскурсию по помещениям разрушенной библиотеки и школы, а также улицам, где из земли торчат российские ракеты.

"Саша и его семья потеряли все. Его история выживания одна из тысяч. Мы объединяемся с нашими украинскими друзьями. Мы любим и поддерживаем всех вас", – говорится в композиции.

В сообщении также группа отметила, что еще тысячи таких людей нуждаются в помощи. Американские музыканты призвали поклонников не быть безразличными к горю украинцев. Они напомнили, что существует возможность пожертвовать на United24, что позволит помочь людям объединиться в тяжелое время.

"История Саши разрывает сердце", – говорится в сообщении под видео.

Напомним, группа "Бумбокс" и писатель Сергей Жадан решили создать клип на саундтрек к военной драме "Мирный-21". Авторы произведения рассказали, что композиция получила название "Правда" и транслирует идею киноленты — смелость быть честным перед собой, побратимами и своим государством. В клипе к саундтреку показаны кадры из фильма, в частности, в нем можно увидеть актера Павла Ли, погибшего во время обстрелов ВС РФ Ирпени в начале вторжения.