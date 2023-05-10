Четырехэтажный дом за €6 млн: у семьи главы производства ракет РФ нашли имущество в Чехии

Авторы расследования отметили, что зять Бориса Обносова Ростислав Зориков также имеет хобби — коллекционирование дорогих автомобилей. При этом, исходя из декларации, его годовой доход не превышает 447 тысяч рублей.

Семья главы российского оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, который находится под международными санкциями, владеет недвижимостью в Европе. Об этом говорится в новом расследовании команды Алексея Навального 10 мая.

На семью Бориса Обносова в Европе зарегистрирована недвижимость Фото: Команда Навального

Недвижимость семьи Бориса Обносова, как отмечают авторы доклада, находится в чешской столице — Праге. Общая ее стоимость не менее 8 миллионов евро. На зятя главы оборонного предприятия Ростислава Зорикова оформлен четырехэтажный дом с историческом центре Праги за 6 миллионов евро, о чем свидетельствуют данные, которые есть в кадастровой выписке.

На семью Бориса Обносова в Европе зарегистрирована недвижимость Фото: Команда Навального На семью Бориса Обносова в Европе зарегистрирована недвижимость Фото: Команда Навального

Отдельно делается акцент на том, что за 2020 год Ростислав Зориков заработал 447 000 рублей, то есть по 37 000 в месяц. При этом, у него есть недвижимость в Чехии и необычное хобби для такого уровня жизни — коллекционирование дорогих автомобилей. При доходе в менее полумиллиона рублей в год на него были записаны следующие транспортные средства: Ягуар F-PACE, Ламборджини Aventador, Роллс-Ройс Фантом, Packard и многие другие.

На семью Бориса Обносова в Европе зарегистрирована недвижимость Фото: Команда Навального

На других близких Бориса Обносова записано еще четыре квартиры.

Председатель совета директоров Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих в связи с появившейся информацией призвала власти Чехии запретить въезд в страну для Бориса Обносова и семью Зориковых, кому и принадлежит недвижимость.

"Их глава семьи — настоящий военный преступник, корпорация "Тактическое ракетное вооружение" — участник войны в Украине. Мы будем жаловаться везде, где можем, напишем во все чешские ведомства, в полицию и МИД, и будем требовать ввести личные санкции против Зориковых, Обносовых и всех фирм, которые у них здесь есть", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 мая сообщалось, что бизнесмен Геннадий Тимченко, которого связывают с Путиным, пытается оспорить персональные санкции. Его адвокат Стефан Бонифасси уже заявил о том, что дружественные связи его клиента с президентом РФ Владимиром Путиным "не делают его союзником в войне с Украиной".